Чи передається коронавірус повітрям, перевірять у ВООЗ, фото — Pixabay

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У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) прокоментували гіпотезу про передачу коронавірусу повітрям

У ВООЗ вважають, що ймовірність повітряної передачі вірусу в громадських місцях існує. Йдеться про закриті, погано провітрювані приміщення при великому скупченні людей. Водночас технічний експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Бенедетто Аллегранці на брифінгу зазначила, що для офіційного підтвердження необхідно зібрати і правильно обробити відповідні докази, повідомляє Voice of America.

Зараз рекомендації ВООЗ говорять про те, що вірус швидко осідає на поверхні, тому що міститься у великих важких краплях. Якщо версію про знаходження коронавируса у вигляді дрібних частинок доведуть, ВООЗ доведеться змінити свої рекомендації.

У приміщенні буде необхідно завжди надягати маски, а медики будуть змушені надягати маски з найсильнішим фільтром, який не пропускає навіть найдрібніші частинки. Те ж стосується і приміщень: там потрібно буде встановлювати більш потужні фільтри, знижувати циркуляцію повітря, а також знезаражувати їх за допомогою ультрафіолету.

На початку липня 239 науковців із 32 країн направили до ВООЗ відкритий лист, у якому стверджують, що організація применшує ризик поширення коронавірусу повітряним шляхом, і закликали її переглянути рекомендації.

На думку вчених, нові спалахи, наприклад, на м’ясокомбінаті в Німеччині, засвідчують, що поширення вірусу повітряним шляхом є набагато серйознішим, ніж вважає ВООЗ.

Станом на ранок 8 липня у світі захворіли на COVID-19 майже 12 млн людей, померли 546 тис.