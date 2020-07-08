Рекордна кількість українців перемогла коронавірус за минулу добу — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n140812-rekordna-kilkist-ukrayinciv-peremogla-koronavirus-za-mynulu-dobu.html

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Рекорд за кількістю осіб, яким вдалося одужати від коронавірусної інфекції, встановлено в Україні. Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових, зокрема й 47 медпрацівників.

Госпіталізовано 200 осіб. За попередню добу було здійснено понад 27,5 тис. тестів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у:

Львівській області — 117,

Києві — 114,

Рівненській області — 76,

Закарпатській області — 75.

Про це свідчать також і дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

За попередню добу коронавірус забрав життя 23 українців. Одужало 926 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 одужало 23 119 осіб.