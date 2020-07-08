Рекордна кількість українців перемогла коронавірус за минулу добу — коронавірус в Україні

Рекордна кількість українців перемогла коронавірус за минулу добуhttps://racurs.ua/ua/n140812-rekordna-kilkist-ukrayinciv-peremogla-koronavirus-za-mynulu-dobu.htmlРакурс
Рекорд за кількістю осіб, яким вдалося одужати від коронавірусної інфекції, встановлено в Україні. Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових, зокрема й 47 медпрацівників.
Госпіталізовано 200 осіб. За попередню добу було здійснено понад 27,5 тис. тестів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у:
Львівській області — 117,
Києві — 114,
Рівненській області — 76,
Закарпатській області — 75.
Про це свідчать також і дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
За попередню добу коронавірус забрав життя 23 українців. Одужало 926 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 одужало 23 119 осіб.
Це такий абсолютний рекорд і приємна новина. Хочу подякувати усім нашим медпрацівникам, — зазначив Степанов.