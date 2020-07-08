Сурков і компанія — записи розвідника ГРУ оприлюднила СБУ, фото — Ліга

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Записи розвідника ГРУ, якого 7 липня затримали у Києві, оприлюднила Служба безпеки України (СБУ).

У них згадуються прізвища колишнього куратора Путіна по Україні Владислава Суркова, директора ФСБ Олександра Бортнікова і загиблого екс-лідера так званої ДНР Олександра Захарченка.

У телефонних розмовах затриманого громадянина України розкриваються деталі міжвідомчих війн між російськими спецслужбами (Головним розвідувальним управлінням та Федеральною службою безпеки) за контроль над ватажками бойовиків на Донбасі.

Зокрема, в одному з епізодів лідери ДНР заявляють: «Потрібно, щоб в Москві зарухалися».

Фігуранти записів згадували й прізвища заступників директора ФСБ — Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова.

Частина оприлюднених записів — це розмови затриманого розвідника ГРУ з генерал-майором Сергієм Дубінським (Хмурий) і Леонідом Харченком (Крот), які проходять по справі рейсу MH17 і оголошені в міжнародний розшук.

Нагадаємо, що 7 липня СБУ повідомила про затримання в Києві позаштатного співробітника ГРУ РФ, який в 2014—2020 роках був «куратором» ватажків терористів ДНР.