Пожары на Луганщине — все, что известно на данный момент

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Лесные пожары в Луганской области в течение нескольких дней пытаются обуздать пожарные, однако жара и сильные порывы ветра препятствуют их усилиям. Сегодня спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили число погибших в результате стихии. Также в район бедствия прибыли глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский.

Пожар утром 8 июля продолжается близ сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. Возгорание сухой травы и лесного массива произошло на территории Новоайдарского района Луганской области, передает ГСЧС.

Во время тушения пожара обнаружены тела четырех погибших, девять человек (в их числе двое детей) госпитализированы, — говорится в уточненном сообщении спасателей.

Кроме этого, пожарные эвакуировали из жилых домов в селе Смоляниново и дачном кооперативе «Волчье озеро» 30 человек (13 детей). Еще 30 человек были отселены. К тушению привлечены свыше 1,2 тыс. специалистов и два самолета АН-32П. На месте пожара развернут оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения.

Всего в местной больнице находится 27 человек, в том числе 17 детей, по словам врачей, их состояние стабильное, — сообщил правозащитных Павел Лисянский в Фейсбук.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что над ликвидацией пожара работает личный состав ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники.

Огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждены 36 жилых домов, — указано в сообщении МВД.

Между тем глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился к Кабмину с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволило бы выделить средства из госбюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Также проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определены 15 очагов горения хвойной подстилки, — рассказал директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы Северодонецка и пгт Новоайдар — по семь человек.

Для принятия на временное размещение граждан, которые остались без крова, подготовлены два заведения, в которых одновременно можно разместить 110 человек.

Кроме того, в результате пожара в поселках Александровка, Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырка свыше тысячи абонентов осталась без электроснабжения и газоснабжения.