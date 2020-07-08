Відставки Зеленського вимагають на його сайті — “Пообіцяв, то йди”

https://racurs.ua/ua/n140821-vidstavky-zelenskogo-vymagaut-na-yogo-sayti-poobicyav-to-ydy.html

Ракурс

Петиція за відставку Володимира Зеленського з посади президента України з’явилася на сайті глави держави. Її ініціатором став Віктор Уколов.

На думку прихильників петиції, Зеленський повинен виконати свою передвиборчу обіцянку — піти з посади у разі порушення закону.

Якщо пообіцяв, то іди, — йдеться в тексті петиції.

Як відомо, під час виборчих перегонів за президентське крісло ще кандидат Зеленський у прямому ефірі пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. На думку підписантів петиції, саме ця заява допомогла Зеленському перемогти на президентських виборах із рекордною підтримкою 73% виборців.

Вже через рік свого президентства, 7 липня 2020 року, Зеленський зізнався в тому, що порушив закон. Президент не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення облігацій внутрішньої державної позики і цим порушив закон «Про запобігання корупції».

У 2019 році сім’я президента отримала гроші шляхом погашення вартості таких облігацій на суму 5,1 млн грн, а також набула нових облігацій ще на 5,2 млн грн.

Нагадаємо, напередодні ми повідомляли, що Зеленський зізнався у порушенні закону про декларування майна. Голова Нацагентства з запобігання корупції (НАЗК) вручив президенту два адміністративні протоколи. Тепер матеріали справи будуть передані до суду.