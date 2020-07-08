Агентів Кремля видворили з України, фото — Пикабу

https://racurs.ua/ua/n140820-agentiv-kremlya-vydvoryly-z-ukrayiny-foto-z-kordonu.html

Ракурс

Агентів російських спецслужб видворили з України. Уранці 8 липня їх примусово витурили на пункті пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив, що йдеться про росіян, які «працювали на спецслужби РФ і готували скоєння тяжких злочинів на території нашої країни».

Росіян затримали під час спецоперації у Шевченківському районі Києва. Вони були членами збройних формувань на Донбасі, раніше воювали також на території різних країн.

Крім того, 7 липня СБУ затримала керівника агентурної мережі бойовиків ДНР, причетного до збиття MH17.