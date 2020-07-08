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Ракурс
Агентів Кремля видворили з України, фото — Пикабу

Агентів Кремля видворили з України — фото з кордону

8 лип 2020, 11:16
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Агентів російських спецслужб видворили з України. Уранці 8 липня їх примусово витурили на пункті пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області.

Агентів Кремля видворили з України, фото — НПУ

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив, що йдеться про росіян, які «працювали на спецслужби РФ і готували скоєння тяжких злочинів на території нашої країни».

Росіян затримали під час спецоперації у Шевченківському районі Києва. Вони були членами збройних формувань на Донбасі, раніше воювали також на території різних країн.


Агентів Кремля видворили з України, фото — Нацполіція

Крім того, 7 липня СБУ затримала керівника агентурної мережі бойовиків ДНР, причетного до збиття MH17.

Джерело: Ракурс


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