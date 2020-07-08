Агентов Кремля выдворили из Украины, фото — Пикабу

https://racurs.ua/n140820-agentov-kremlya-vydvorili-iz-ukrainy-foto-s-granicy.html

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Агентов российских спецслужб выдворили из Украины. Утром 8 июля их принудительно выдворили на пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что речь идет о россиянах, «работавших на спецслужбы РФ и готовивших совершение тяжких преступлений на территории нашей страны».

Россиян задержали в ходе спецоперации в Шевченковском районе Киева. Они были членами вооруженных формирований на Донбассе, ранее воевали также на территории других стран.

Кроме того, 7 июля СБУ задержала руководителя агентурной сети боевиков ДНР, причастного к катастрофе MH17 на Донбассе.