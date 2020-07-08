Апокалиптические фото пожаров на Луганщине показали спасатели — пожары на Луганщине

https://racurs.ua/n140819-apokalipticheskie-foto-pojarov-na-luganschine-pokazali-spasateli.html

Ракурс

Апокалиптические фото пожаров на Луганщине показали пожарные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники Нацполиции и местные жители.

Фоторепортаж демонстрирует последствия пожаров на Луганщине — огонь испепелил леса, поля, дома и автомобили. Фотографии из эпицентра стихии обнародовали в Фейсбук и Твиттер.

Напомним, лесные пожары в Луганской области в течение нескольких дней пытаются обуздать пожарные, однако жара и сильные порывы ветра препятствуют их усилиям. Пожар утром 8 июля продолжается близ сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. Возгорание сухой травы и лесного массива произошло на территории Новоайдарского района Луганской области.

Во время тушения пожара обнаружены тела четырех человек. Еще девять человек (из них двое детей) госпитализированы.

Кроме этого, пожарные эвакуировали из жилых домов в селе Смоляниново и дачном кооперативе «Волчье озеро» 30 человек. Еще 30 человек были отселены.

Огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждены 36 жилых домов.