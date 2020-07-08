Апокаліптичні фото стихії на Луганщині показали вогнеборці — пожежі на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n140819-apokaliptychni-foto-pojej-na-luganschyni-pokazaly-vogneborci.html

Ракурс

Апокаліптичні фото пожеж на Луганщині показали вогнеборці Держслужби України з надзвичайних ситуацій, а також працівники Нацполіції та місцеві мешканці.

Фоторепортаж демонструє наслідки пожеж на Луганщині — вогонь спопелив ліси, поля, будинки та автомобілі. Світлини з епіцентру стихії оприлюднені у Фейсбук та Твіттер.

Нагадаємо, лісові пожежі на Луганщині впродовж кількох днів намагаються приборкати вогнеборці, однак спека та сильні пориви вітру перешкоджають їхнім зусиллям. Пожежа вранці 8 липня триває поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове. Загоряння сухої трави та лісового масиву сталося на території Новоайдарського району Луганської області.

Під час гасіння пожежі виявлено тіла чотирьох осіб. Ще дев’ятеро осіб (з них двоє дітей) госпіталізовано.

Окрім цього, пожежники евакуювали з житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб. Ще 30 осіб було відселено.

Вогонь знищив 23 житлових будинки та 80 дачних будинків, пошкоджено 36 житлових будинків.