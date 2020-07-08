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Ракурс
Зеленський прилетів гасити пожежі на Луганщині, скріншот відео

Зеленський прилетів гасити пожежі на Луганщині (ТРАНСЛЯЦІЯ)

8 лип 2020, 10:47
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Володимир Зеленський терміново прилетів на Луганщину. Тут вже третій день тривають масштабні лісові пожежі.

Глава держави вирішив особисто проконтролювати гасіння пожеж, які уранці 8 липня все ще тривають поблизу трьох сіл в Новоайдарівському районі.


Разом із президентом на Луганщині перебуває й глава його офісу Андрій Єрмак, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Лісові пожежі знищили десятки будинків, загинули щонайменше 5−6 людей. Вогонь допомагають гасити до 400 військових із ООС.

Джерело: Ракурс


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