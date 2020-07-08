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Ракурс
Зеленский прилетел тушить пожары на Луганщине, скриншот видео

Зеленский прилетел тушить пожары на Луганщине (ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 июл 2020, 10:47
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Владимир Зеленский срочно прилетел на Луганщину. Здесь уже третий день продолжаются масштабные лесные пожары.

Глава государства 8 июля решил лично проконтролировать тушение пожаров, которые утром 8 июля все еще продолжаются вблизи трех сел в Новоайдаровском районе.

Вместе с президентом на Луганщине находится и глава его офиса Андрей Ермак, а также министр внутренних дел Арсен Аваков.


Лесные пожары уничтожили десятки домов, погибли не менее 5−6 человек. Огонь помогают тушить до 400 военных и техника из ООС.

Источник: Ракурс


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