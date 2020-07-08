Зеленский прилетел тушить пожары на Луганщине, скриншот видео

https://racurs.ua/n140817-zelenskiy-priletel-tushit-pojary-na-luganschine-translyaciya.html

Ракурс

Владимир Зеленский срочно прилетел на Луганщину. Здесь уже третий день продолжаются масштабные лесные пожары.

Глава государства 8 июля решил лично проконтролировать тушение пожаров, которые утром 8 июля все еще продолжаются вблизи трех сел в Новоайдаровском районе.

Вместе с президентом на Луганщине находится и глава его офиса Андрей Ермак, а также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Лесные пожары уничтожили десятки домов, погибли не менее 5−6 человек. Огонь помогают тушить до 400 военных и техника из ООС.