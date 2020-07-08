Порошенко избирают меру пресечения. Фото: Ukrinform.ua

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Петр Порошенко, народный депутат и экс-президент Украины, является фигурантом нескольких уголовных производств. Сегодня Печерский районный суд продолжит избирать меру пресечения Порошенко — для этого суд собирается уже в третий раз.

Заседание начнется в 11.00. Предыдущие разы суд собирался 18 июня и 1 июля, но оба раза объявлял перерыв в рассмотрении этого вопроса. Также сегодня суд продлил сроки досудебного расследования по этому производству до 10 октября. Теперь суд имеет право арестовать Порошенко на 60 дней.

Под судом уже собрались тысячи сторонников экс-президента. Они держат многочисленные плакаты, на которых, в частности, написано «Патриоты — не враги!», «Молодежь с Порохом», а на здании суда вывесили надпись «Нет политическим репрессиям».

Уголовное производство, которое сегодня продолжит рассматривать суд, касается событий 2018 года. Политика обвиняют в давлении на главу Службы внешней разведки. Следователи считают, что Порошенко таким образом давил при назначении Сергея Семочко первым заместителем ведомства.

Прокуратура настаивала на аресте на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Во время первого заседание 18 июня прокуроры попросили суд изменить ходатайство, настаивая теперь на личном обязательстве Порошенко.