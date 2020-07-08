Порошенку обирають запобіжний захід. Фото: Ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n140818-poroshenku-obyraut-zapobijnyy-zahid-translyaciya-z-sudu.html

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Петро Порошенко, народний депутат та екс-президент України, є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Сьогодні Печерський районний суд продовжить обирати запобіжний захід Порошенку — для цього суд збирається вже втретє.

Засідання почнеться об 11.00. Попередні рази суд збирався 18 червня та 1 липня, але обидва рази оголошував перерву у розгляді цього питання. Також сьогодні суд продовжив терміни досудового розслідування цього провадження до 10 жовтня. Відтак, тепер Порошенка можуть арештувати на термін до 60 діб.

Під судом вже зібралися тисячі прихильників екс-президента. Вони тримають численні плакати, на яких, зокрема, написано «Патріоти — не вороги!», «Молодь з Порохом», а на будівлі суду вивісили напис «Ні політичним репресіям».

Кримінальне провадження, яке сьогодні продовжить розглядати суд, стосується подій 2018 року. Політика звинувачують у тиску на главу Служби зовнішньої розвідки. Слідчі вважають, що Порошенко таким чином тиснув щодо призначення Сергія Семочка першим заступником відомства.

Прокуратура наполягала на арешті на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн. Під час першого засідання 18 червня прокурори попросили суд змінити клопотання, наполягаючи тепер на особистому зобов’язанні Порошенка.