Отставки Зеленского требуют на его сайте — “Пообещал, так уходи”

https://racurs.ua/n140821-otstavki-zelenskogo-trebuut-na-ego-sayte-poobeschal-tak-uhodi.html

Ракурс

Петиция за отставку Владимира Зеленского с поста президента Украины появилась на сайте главы государства. Ее инициатором стал Виктор Уколов.

По мнению сторонников петиции, Зеленский должен выполнить свое предвыборное обещание — уйти с должности в случае нарушения закона.

Если пообещал, то уходи, — говорится в тексте петиции.

Как известно, во время предвыборной гонки за президентское кресло будучи кандидатом Зеленский в прямом эфире пообещал подать в отставку, если нарушит закон. По мнению подписантов петиции, именно это заявление помогло Зеленскому победить на президентских выборах с рекордной поддержкой 73% избирателей.

Уже через год своего президентства, 7 июля 2020 года, Зеленский признался в том, что нарушил закон. Президент не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения облигаций внутреннего государственного займа и этим нарушил закон «О предотвращении коррупции».

В 2019 году семья президента получила деньги путем погашения стоимости таких облигаций на сумму 5,1 млн грн, а также приобрела новых облигаций еще на 5,2 млн грн.

Напомним, накануне мы сообщали, что Зеленский признался в нарушении закона о декларировании имущества. Председатель Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) вручил президенту два административных протокола. Теперь материалы дела будут переданы в суд.