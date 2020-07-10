Влада обіцяє компенсації постраждалим від пожеж на Луганщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n140942-sumy-kompensaciy-postrajdalym-vid-pojej-na-luganschyni-utochnyla-vlada.html

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Компенсації постраждалим від пожеж на Луганщині обіцяють представники влади.

Держава виплатить по 200 тис. грн сім’ям п’ятьох загиблих у пожежі в Луганській області. По 300 тис. грн з бюджету виділять мешканцям постраждалих сіл на відновлення чи купівлю будинків. По 50 тис. грн на ремонт і по 20 тис. грн виділять людям, які були на місці пожеж та постраждалим. Про це у коментарі «Громадському» повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За словами чиновника, в ОДА вже наступного тижня планують отримати передбачені для компенсацій кошти. Для отримання компенсацій за житло, люди повинні мати документи про власність на нього. Однак, тим людям, які таких документів не мають, допоможуть їх отримати, а кошти зарезервують.

Гайдай додав, що у селі Смолянинове та у дачному кооперативі є повністю згорілі та пошкоджені будинки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Кабінет міністрів виділить 300 тис. грн кожній родині, яка втратила дім. По 20 тис. грн буде виділено кожній людині, яка постраждала від пожеж. Окрему суму виділить уряд для сімей загиблих.