Пожежі на Луганщині. Фото: pixabay

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Пожежі у Луганській області вирують вже декілька днів, проте наразі рятувальникам вдалося їх локалізувати. Залишилося лише три осередки займання.

Пожежа знищила понад 30 будинків. Наразі уряд складає списки тих, кому виплачуватимуть матеріальну допомогу. Про це під час засідання Кабінету міністрів 8 липня розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, гроші постраждалим виділять з резервного фонду. Яка саме сума буде виділена, вирішать завтра, коли будуть сформовані остаточні списки. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що родини, чиї будинки згоріли вщент, отримають 300 тис. грн, а усім постраждалим додатково виплатять по 20 тис. грн допомоги.

Сьогодні також почалося чергове засідання тристоронньої контактної групи у Мінську, пише Офіс президента. Через те, що пожежі у Луганській області вирують поблизу лінії розмежування, ліквідація загоряння ускладнюється. Тому Україна проситиме про встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, щоб ліквідувати пожежу та уникнути нових жертв серед мирного населення.

Окрім того, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків паводків у Чернівецькій області. Саме туди поїхав Зеленський після відвідин Луганщини. За словами Шмигаля, в області деякі населені пункти залишаються підтопленими. Постраждалим надають допомогу, також у планах — якнайшвидше відновити там інфраструктуру.

Зазначимо, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 14.00 8 липня продовжується гасіння лісової пожежі. Через сильний вітер (до 20 м/с) вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове Луганської області. Загинуло п’ятеро осіб, ще дев’ятьох госпіталізували.