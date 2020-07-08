Пожары на Луганщине. Фото: pixabay

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Пожары в Луганской области бушуют уже несколько дней, однако сейчас спасателям удалось их локализовать. Осталось всего три очага возгорания.

Пожар уничтожил более 30 домов. Сейчас правительство составляет списки тех, кому будут выплачивать материальную помощь. Об этом во время заседания Кабинета министров 8 июля рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, деньги пострадавшим выделят из резервного фонда. Какая именно сумма будет выделена, решат завтра, когда будут сформированы окончательные списки. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что семьи, чьи дома сгорели, получат 300 тыс. грн, а всем пострадавшим дополнительно выплатят по 20 тыс. грн помощи.

Сегодня также началось очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске, пишет Офис президента. Из-за того, что пожары в Луганской области бушуют вблизи линии разграничения, ликвидация возгораний осложняется. Поэтому Украина будет просить об установлении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, чтобы ликвидировать пожар и избежать новых жертв среди мирного населения.

Кроме того, спасатели продолжают ликвидацию последствий паводков в Черновицкой области. Именно туда поехал Зеленский после посещения Луганщины. По словам Шмыгаля, в области некоторые населенные пункты остаются подтопленными. Пострадавшим оказывают помощь, также в планах — как можно быстрее восстановить там инфраструктуру.

Отметим, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 14.00 8 июля продолжается тушение лесного пожара. Из-за сильного ветра (до 20 м/с) огонь распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново Луганской области. Погибли пять человек, еще девять госпитализированы.