Дистанционное обучение до конца карантина — Кличко о планах на 1 сентября, фото — Твой город

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Обучение в Киеве до окончания карантина будет дистанционным. Городской голова Виталий Кличко рассказал о планах мэрии столицы на новый учебный год.

На брифинге 8 июля Кличко заявил, что большинство регионов не готовы к возобновлению обучения школьников, в том числе и Киев. Поэтому департамент образования КГГА поручил всем учебным заведениям прежде всего подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

Мэр подтвердил информацию о том, что ученики младших классов будут ходить в школу с 1 сентября. Киев выделил 4 млрд грн. на подготовку учебных заведений к возобновлению работы.

Город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах, — заявил Кличко.

В плане выхода страны из карантина возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина. К нему пока в большинстве регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.

В каждой школе Киева намерены адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей.

Также мэр столицы сообщил, что 1 июля в школах Киева завершился прием документов в первые классы. Почти 99% семей определились с местом обучения своего ребенка. Треть из них воспользовались гарантированным правом первоочередного зачисления.

Сегодня Кличко сообщал о новом росте темпов распространения COVID-19 в столице.