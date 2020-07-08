Компенсации за авиакатастрофу МАУ — стала известна позиция Ирана

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Тему компенсации за авиакатастрофу МАУ спустя полгода после трагедии не удалось обсудить с Ираном, поскольку официальный Тегеран крайне неохотно идет на коммуникацию. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что многие заявления Ирана дипломаты получают со СМИ.

Замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что работа ведется по нескольким направлениям: расшифровка «черных ящиков», расследование уголовных дел и переговоры на политическом уровне. Енин добавил, что Иран не идет на переговоры с Украиной для решения вопросов компенсации, пишет BBC News.

Буквально сегодня (7 июля — ред.) Мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах, — отметил чиновник.

Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.

Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, когда учитываются абсолютно все обстоятельства дела, — говорит он.

По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

Недавно СМИ сообщали, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ может завершиться иском в Международный суд ООН. В то же время Енин говорит, что пока этот вариант в МИД не рассматривают.

На сегодня обращение в международный суд ООН не рассматривается. Есть соответствующий алгоритм и обращение в суд является крайним средством защиты наших интересов. Хотелось бы верить, что мы достигнем результатов во внесудебном порядке с иранской стороной, — сказал дипломат.

Напомним, в июне иранская сторона пообещала 20 июля отправить «черные ящики» во Францию. В расшифровке бортовых самописцев должны принимать участие украинские специалисты.

Сейчас мы согласовали список из двух человек. Эти ограничения связаны с ситуацией из-за пандемии, с учетом этого французская сторона выдвинула довольно суровые условия и ограничения, которые должны сопровождать этот процесс, — говорит дипломат.



По его словам, изучение ящиков продлится несколько дней и если действительно 20 июля Иран направит их в Париж, то до 25 июля уже могут быть первые результаты.

Напомним, 8 января военные Ирана сбили пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ. Тогда погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди них — 11 украинцев. Иранская сторона сначала опровергла информацию о ракетном ударе, а уже спустя несколько дней таки признала, что самолет сбили.