«Убийство Шария» — хайп, считают в офисе Зеленского, фото — УП

https://racurs.ua/n140831-ubiystvo-shariya-hayp-schitaut-v-ofise-zelenskogo.html

Ракурс

«Убийство» Анатолия Шария — пиарный трюк, который пророссийский блогер использует, чтобы поднять рейтинг своей недопартии.

Так прокомментировал заявление блогера о причастности Офиса президента Украины к организации его убийства заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Шарий обвинил чиновника в причастности к своей ликвидации, сообщает «Обозреватель». Тимошенко назвал эту информацию абсурдной и такой, что любой ценой привлекает внимание к Шарию и его политической силе.

Офису и президенту вообще неинтересно, кто такой Шарий и чем он занимается, — рассказал Тимошенко, уточнив, что блогер распространяет заявления, построенные на обмане.

Блогер привлекает к своим историям людей, контактировавшим или работающим на команду партии власти «Слуга народа», «пытается лепить истории», выгодные для поднятия рейтингов. Шарий, по словам Тимошенко, может «полсотни людей наснимать».

Хайп на лжи, создание искусственных конфликтов — тактика Шария. Она построена на фейках, — сообщил заместитель председателя ОП.

Ранее Шарий заявлял, что в ОП заказали его убийство. Курирует дело якобы Тимошенко и его помощник Сергей Малыхин.

Между тем журналисты нашли на пляже вдоль Балеарского моря близ Барселоны виллу Шария. Она может стоить примерно 1 млн евро.

Шарий — бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году, получил политическое убежище в Литве. Он ведет политический блог (2 млн подписчиков). Его риторику часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд. По данным сервиса Tubular, весной 2020 года 40% аудитории Шария составляли пользователи из России.