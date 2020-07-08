Песчаную бурю в Одесской области показали на видео. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n140829-peschanuu-buru-v-odesskoy-oblasti-pokazali-na-video.html

Ракурс

Песчаная буря накрыла поселок Рассейка Одесской области. Непогода бушевала возле Тузловских лиманов.

Сначала небо заволокла туча, похожая на грозовую, а позже появились небольшие песчаные смерчи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что тогда же поднялся сильный ветер, из-за чего смерчи буквально сбивали отдыхающих с ног. Некоторые не успели укрыться в помещениях, поэтому от непогоды пришлось прятаться за холмами, накрывшись пледом.

На пляжах возле лиманов были отдыхающие, в том числе семьи с детьми. Песчаная буря напугала малышей, они начали плакать. После смерча в местности, где бушевала стихия, пропало электричество.

Как ранее писал «Ракурс», ливни, шквалистый ветер и град бушевали в Одесской области. Пострадали 7−8 июля областной центр и Килия. В Одессе ветер повалил 63 дерева, коммунальщики уже распилили и вывезли часть из них. Ветер порвал и контактную троллейбусную сеть.