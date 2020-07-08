Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Песчаную бурю в Одесской области показали на видео. Фото: pixabay

Песчаную бурю в Одесской области показали на видео

8 июл 2020, 13:19
999

Песчаная буря накрыла поселок Рассейка Одесской области. Непогода бушевала возле Тузловских лиманов.

Сначала небо заволокла туча, похожая на грозовую, а позже появились небольшие песчаные смерчи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что тогда же поднялся сильный ветер, из-за чего смерчи буквально сбивали отдыхающих с ног. Некоторые не успели укрыться в помещениях, поэтому от непогоды пришлось прятаться за холмами, накрывшись пледом.

На пляжах возле лиманов были отдыхающие, в том числе семьи с детьми. Песчаная буря напугала малышей, они начали плакать. После смерча в местности, где бушевала стихия, пропало электричество.

Песчаную бурю в Одесской области показали на видео. Фото: Катерина Пешко


Песчаную бурю в Одесской области показали на видео. Фото: Катерина Пешко

Как ранее писал «Ракурс», ливни, шквалистый ветер и град бушевали в Одесской области. Пострадали 7−8 июля областной центр и Килия. В Одессе ветер повалил 63 дерева, коммунальщики уже распилили и вывезли часть из них. Ветер порвал и контактную троллейбусную сеть.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров