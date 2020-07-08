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Ракурс
Пилову бурю в Одеській області показали на відео. Фото: pixabay

Пилову бурю на Одещині показали на відео

8 лип 2020, 13:19
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Пилова буря накрила селище Рассейка Одеської області. Негода вирувала біля Тузловських лиманів.

Спочатку небо затягла хмара, схожа на грозову, а пізніше з’явилися невеликі пилові смерчі. Про це повідомили очевидці в соцмережах.

Зазначається, що тоді ж піднявся сильний вітер, через що смерчі буквально збивали відпочивальників з ніг. Деякі не встигли сховатися в приміщеннях, тому від негоди довелося ховатися за пагорбами, накрившись ковдрою.

На пляжах біля лиманів були відпочивальники, зокрема сім’ї із дітьми. Пилова буря налякала малюків, вони почали плакати. Після смерчу в місцевості, де вирувала стихія, не було електрики.

Пилова буря в Одеській області. Фото: Катерина Пешко


Пилова буря в Одеській області. Фото: Катерина Пешко

Як раніше писав «Ракурс», зливи, шквалистий вітер і град бушували на Одещині. Найбільш постраждали 7−8 липня обласний центр та Кілія. В Одесі вітер повалив 63 дерева, комунальники розпиляли і вивезли частину з них. Вітер порвав і контактну тролейбусну мережу.


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