Шквали і град пошарпали Одещину, фото — Думська

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Зливи, шквалистий вітер і град бушували на Одещині. Найбільш постраждали 7−8 липня обласний центр та Кілія.

В Одесі вітер повалив 63 дерева, комунальники розпиляли і вивезли частину з них. Вітер порвав і контактну тролейбусну мережу.

Від падіння дерев постраждали двоє людей. В одного з них важкий стан. У 44-річного чоловіка політравма, переломи ребер і гомілки, повідомляє «Думська».

Негода залишила без світла і води і місто Кілія. Навколо затопило десятки будинків і сільгоспугіддя. У Кілії впали або пошкоджені десятки опор ліній електропередач. Це зупинило роботу насосної станції й населений пункт залишивися без світла і води.

Насамперед ремонтники планують підключити медустанови, каналізаційну насосну станцію, водогін.

У Кілії та околицях затопило понад 70 будинків та городів біля них. Вода знищила урожай, зокрема й у рисових системах.

Попередній потоп в Одесі стався 28 травня — тоді у місті за день випала двомісячна норма опадів.