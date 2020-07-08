Три версії пожеж на Луганщині назвало МВС — пожежі на Луганщині

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Три версії пожеж на Луганщині сьогодні повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко під час виїзного засідання оперативного штабу за участю Володимира Зеленського.

Серед основних причин загорання — погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал, — зазначив глава Нацполіції, інформує прес-служба МВС.

За попередньою інформацією, загальна площа пожежі сягає близько 5 тис. га. Внаслідок надзвичайної ситуації загинуло четверо місцевих мешканців, вогнем пошкоджено та знищено понад сотню будинків громадян. Водночас Зеленський заявив, що внаслідок пожеж, за останніми даними, загинуло п’ятеро осіб. Однак, за його словами, це наразі неповна інформація. Зауважимо, що кількість загиблих у різних відомствах наразі різниться.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, це — порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, — зазначив Клименко.

Він нагадав, що серед головних версій загоряння:

Вплив аномально високої температури повітря та погодних умов; Необережне поводження з вогнем сторонньою особою; Умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз, — резюмував очільник Нацполіції.

До документування та фіксації обставин надзвичайної події залучено понад 50 слідчих, створені пошукові групи оперативників. Безпеки громадян охороняють понад 200 поліцейських.

Нагадаємо, лісові пожежі на Луганщині спалахнули кілька днів тому. Вогнеборці намагаються їх приборкати, однак спека та сильні пориви вітру перешкоджають їхнім зусиллям. Пожежа вранці 8 липня триває поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове. Загоряння сухої трави та лісового масиву сталося на території Новоайдарського району Луганської області.

ДСНС повідомляло, що під час гасіння пожежі виявлено тіла чотирьох осіб. Ще дев’ятеро осіб (з них двоє дітей) госпіталізовано. Окрім цього, пожежники евакуювали з житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб. Ще 30 осіб було відселено.

Вогонь знищив 23 житлових будинки та 80 дачних будинків, пошкоджено 36 житлових будинків.