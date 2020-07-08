Три версии пожаров на Луганщине назвало МВД — пожары на Луганщине

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Три версии пожаров на Луганщине сегодня назвал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время выездного заседания оперативного штаба с участием Владимира Зеленского.

Среди основных причин возгорания — погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог, — отметил глава Нацполиции, сообщает пресс-служба МВД.

По предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 5 тыс. га. Вследствие чрезвычайной ситуации погибло четверо местных жителей, огнем повреждено и уничтожено свыше сотни домов граждан. В то же время Зеленский заявил, что в результате пожаров, по последним данным, погибли пять человек. Однако, по его словам, это пока неполная информация. Отметим, что число погибших в различных ведомствах пока отличается.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, это — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия, — отметил Клименко.

Он напомнил, что среди главных версий возгорания:

Влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий; неосторожное обращение с огнем посторонним лицом; Умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз, — резюмировал глава Нацполиции.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены свыше 50 следователей, созданы поисковые группы оперативников. Безопасность граждан охраняют более 200 полицейских.

Напомним, лесные пожары в Луганской области вспыхнули несколько дней назад. Пожарные пытаются их обуздать, однако жара и сильные порывы ветра препятствуют их усилиям. Пожар утром 8 июля продолжается близ сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. Возгорание сухой травы и лесного массива произошло на территории Новоайдарского района Луганской области.

ГСЧС сообщало, что во время тушения пожара обнаружены тела четырех человек. Еще девять человек (из них двое детей) госпитализированы.

Кроме этого, пожарные эвакуировали из жилых домов в селе Смоляниново и дачном кооперативе «Волчье озеро» 30 человек. Еще 30 человек были отселены.

Огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждены 36 жилых домов.