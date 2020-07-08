Шквалы и град потрепали Одесскую область, фото — Думская

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Ливни, шквалистый ветер и град бушевали в Одесской области. Пострадали 7−8 июля областной центр и Килия.

В Одессе ветер повалил 63 дерева, коммунальщики уже распилили и вывезли часть из них. Ветер порвал и контактную троллейбусную сеть.

Из-за падения деревьев пострадали два человека. У одного из них тяжелое состояние: у 44-летнего мужчины — политравма, переломы ребер и голени, сообщает «Думская».

Непогода оставила без света и воды город Килию. Вокруг затопило десятки домов и сельхозугодия. В Килии упали или повреждены десятки опор линий электропередач. Это остановило работу насосной станции и населенный пункт остался без света и воды.

Прежде всего ремонтники планируют подключить медучреждения, канализационную насосную станцию, водопровод.

В Килии и окрестностях затопило более 70 домов и огородов возле них. Вода уничтожила урожай, в частности в рисовых системах.

Предыдущий потоп в Одессе случился 28 мая — тогда в городе за день выпала двухмесячная норма осадков.