450 млн грн на ликвидацию «гейзеров» в Киеве потратит Кличко — новости Киева

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«Гейзеры» в Киеве возникают время от времени из-за аварий на теплосетях, находящихся в ветхом состоянии. В 2020 году в столице планируют заменить свыше 100 км таких аварийных теплосетей.

Готовим тепловое хозяйство к следующему отопительному сезону. Всего в этом году планируем заменить более 100 км теплосетей на 28-ми локациях. На это город выделил 450 млн грн, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Чиновник также показал видео, как осуществляются работы по перекладке 3 км теплосетей на проспекте Академика Глушкова.

Кличко напомнил, что киевский теплоэнергетический комплекс входит в тройку крупнейших в Европе.

Но 80% теплосетей столицы не обновляли десятилетиями и они в очень изношенном состоянии… Именно поэтому в 2018 году мы не продлили соглашение с «Киевэнерго» и вернули теплоэнергетический комплекс в управление общины. И начали масштабную программу по его модернизации, — отметил Кличко.

В прошлом году «Киевтеплоэнерго» заменило 130 км изношенных теплосетей. Кличко рассказал, что недавно он проверял, как идет обновление сетей на проспекте Академика Глушкова.

Эти сети обеспечивают 86 жилых домов, четыре детсада, две школы, больницу и три ведомства. За прошлый отопительный сезон там произошло около 10 аварий, — сообщил мэр Киева.

По словам Кличко, сейчас вместо старых и изношенных труб там прокладывают новые технологические трубы с гарантийным сроком эксплуатации 40−50 лет.