Штурм парламента из-за ужесточения карантина в Сербии попал на видео

Массовые беспорядки в Белграде. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n140826-shturm-parlamenta-iz-za-ujestocheniya-karantina-v-serbii-popal-na-video.html

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Массовые акции протеста и штурм парламента устроили протестующие в столице Сербии. Причиной этому стало объявление президентом страны Александром Вучичем комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса.

Тысячи жителей Белграда собрались под стенами парламента вечером, 7 июля. Об этом сообщает Reuters.

Во время протестов вспыхнули уличные беспорядки и драки с полицией. Протестующие требовали отставки президента. Затем небольшая группа участников акции ворвалась в здание парламента Сербии и пыталась взять его штурмом. Атака была отбита силовиками. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ.





В ходе протестов пострадали 43 полицейских и 17 протестующих. Задержаны 23 участника акции протеста, в том числе предполагаемый организатор.

В Сербии, по состоянию на 7 июля, коронавирус выявили у 16 тыс. 168 человек, 330 из них погибли. За последние сутки были зарегистрированы 299 новых случаев заражения и 13 смертей, что стало рекордом с начала эпидемии в стране.

Сербия ввела один из жесточайших карантинов среди европейских стран, включающий чрезвычайное положение и комендантский час.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Он может передаваться от человека к человеку быстрее, чем другие его виды.