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Ракурс
Уличная стрельба в Киеве и Ужгороде попала на видео, фото — Stone Fest

Уличная стрельба в Киеве и Ужгороде попала на видео

8 июл 2020, 12:45
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Перестрелки произошли на улицах Киева и Ужгорода в ночь с 7 на 8 июля.

В населенном пункте Минай, что в пригороде областного центра Закарпатья, мужчина выпустил в двух пострадавших четыре пули из травматического пистолета.

Как видно на видео, в ход пошла и бейсбольная бита. После выстрелов 39-летний мужчина убежал. Его личность установили. Он оставил на месте конфликта свой Peugeot на немецких номерах.

Жителей жилкомплекса на улице Крушельницкой утром 8 июля разбудили выстрелы. Видео камер наблюдения зафиксировало четырех человек, бегающих за автомобилем Toyota и стреляющих в него.

Когда авто оторвалось от них, неизвестные сели в Volkswagen и погнались за внедорожником. Впоследствии мужчины вернулись, чтобы собрать гильзы.


Напомним, в минувшие выходные в центре Киева произошла масштабная драка и стрельба в ТРЦ. В мае страна ужаснулась от уличной перестрелки в Броварах.

7 июля на Троещине мужчина дважды выстрелил в своего знакомого, нанеся тяжелые огнестрельные ранения в паховую зону и правый глаз.

Источник: Ракурс


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