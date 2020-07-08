Уличная стрельба в Киеве и Ужгороде попала на видео, фото — Stone Fest

https://racurs.ua/n140828-ulichnaya-strelba-v-kieve-i-ujgorode-popala-na-video.html

Ракурс

Перестрелки произошли на улицах Киева и Ужгорода в ночь с 7 на 8 июля.

В населенном пункте Минай, что в пригороде областного центра Закарпатья, мужчина выпустил в двух пострадавших четыре пули из травматического пистолета.

Как видно на видео, в ход пошла и бейсбольная бита. После выстрелов 39-летний мужчина убежал. Его личность установили. Он оставил на месте конфликта свой Peugeot на немецких номерах.

Жителей жилкомплекса на улице Крушельницкой утром 8 июля разбудили выстрелы. Видео камер наблюдения зафиксировало четырех человек, бегающих за автомобилем Toyota и стреляющих в него.

Когда авто оторвалось от них, неизвестные сели в Volkswagen и погнались за внедорожником. Впоследствии мужчины вернулись, чтобы собрать гильзы.

Напомним, в минувшие выходные в центре Киева произошла масштабная драка и стрельба в ТРЦ. В мае страна ужаснулась от уличной перестрелки в Броварах.

7 июля на Троещине мужчина дважды выстрелил в своего знакомого, нанеся тяжелые огнестрельные ранения в паховую зону и правый глаз.