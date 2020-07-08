Вулична стрілянина в Києві й Ужгороді потрапила на відео, фото — Stone Fest

https://racurs.ua/ua/n140828-vulychna-strilyanyna-v-kyievi-y-ujgorodi-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Перестрілки трапилися на вулицях Києва та Ужгорода у ніч з 7 на 8 липня.

В населеному пункті Минай, що в передмісті обласного центру Закарпаття, нападник випустив у двох потерпілих чотири кулі із травматичного пістолету.

Як видно на відео, у хід пішла й бейсбольна битка. Після пострілів 39-річний чоловік втік. Його особу встановили. Він залишив на місці конфлікту свій Peugeot на німецьких номерах.

Мешканців житлового комплексу на вулиці Крушельницькій у Києві розбудили постріли. Камери спостереження зафіксували чотирьох осіб, які бігали за автомобілем Toyota і стріляли в нього.

Коли авто відірвалося від них, невідомі сіли у Volkswagen і погналися за позашляховиком. Згодом чоловіки повернулися, щоб позбирати гільзи.

Нагадаємо, що минулими вихідними у центрі Києва сталася масштабна бійка та стрілянина в ТРЦ. У травні країна жахнулася від вуличної перестрілки в Броварах.

7 липня на Троєщині чоловік двічі вистрілив у свого знайомого, завдавши тяжких вогнепальних поранень у пахову зону та праве око.