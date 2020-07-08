Обшук у міськраді Одеси влаштувала СБУ. Фото: E-News.su

https://racurs.ua/ua/n140827-obshuk-u-miskradi-odesy-vlashtuvala-sbu.html

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Служба безпеки України (СБУ) вранці 8 липня прийшла з обшуками до міської мерії Одеси. Їх проводять за дорученням прокуратури.

Співробітники Служби безпеки вилучають певні документи в мерії міста. Про це повідомила прес-служба СБУ в Одеській області, передає «РБК-Україна».

Обшуки проводяться в рамках кримінальних проваджень про зловживання різних департаментів міської ради. За інформацією місцевих ЗМІ, вони можуть стосуватися операцій з міською землею.

Зокрема, чиновників підозрюють у службовій недбалості. За попередньою інформацією, співробітники міськради дозволяли низці комерційних структур використовувати міську землю без укладання договорів оренди.

Нагадаємо, раніше обшуки в Одесі влаштувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Співробітники НАБУ, зокрема, прийшли з обшуками до рибного ресторану «Бабель Фіш». Обшуки відбулися в рамках справи про незаконне виведення нерухомості міста з власності громади.