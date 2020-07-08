Коронавірус підкосив ще 114 киян, Кличко назвав проблемні райони

Коронавірус підкосив ще 114 киян, Кличко назвав три проблемні райони — кононавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n140825-koronavirus-pidkosyv-sche-114-kyyan-klychko-nazvav-problemni-rayony.html

Ракурс

Коронавірус в Києві підхопили ще 114 мешканців міста. П’ятеро з них — медики. Станом на 8 липня у столиці вже 5 тис. 779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Якщо за останніх декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу — знову сплеск, — заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

Серед тих, хто захворіли: 46 жінок віком від 22 до 84 років. І три дівчинки — від чотирьох до 13 років. Також захворів 61 чоловік віком від 18 до 75 років та четверо хлопчиків — від двох місяців до 13 років.

До медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші — на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 52 особи. Усього коронавірус подолали 1,9 тис. мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 20. У Дніпровському — 19. Та в Деснянському районі — 16 випадків, — розповів Кличко.

За останню добу в Києві зробили понад 4 тис. тестів методом ПЛР та ІФА. З усієї кількості досліджених зразків інфікованими виявляють 4,5%.

Нагадаємо, рекорд за кількістю осіб, яким вдалося одужати від коронавірусної інфекції, встановлено в Україні. Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 тис. 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових, зокрема й 47 медпрацівників. Одужало 926 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 одужало 23 тис. 119 осіб.