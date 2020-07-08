Коронавирус подкосил еще 114 киевлян, Кличко назвал проблемные районы — кононавирус в Киеве

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Коронавирус в Киеве подхватили еще 114 жителей города. Пятеро из них — медики. По состоянию на 8 июля в столице уже 5 тыс. 779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Если за последние несколько дней число больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки — снова всплеск, — заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет. И три девочки — от четырех до 13 лет. Также заболел 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет и четверо мальчиков — от двух месяцев до 13 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента. Все остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус победили 1,9 тыс. жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 20. В Днепровском — 19. И в Деснянском районе — 16 случаев, — рассказал Кличко.

За последние сутки в Киеве сделали свыше 4 тыс. тестов методом ПЦР и ИФА. Из общего количества исследованных образцов инфицированными являются 4,5%.

Напомним, рекорд по количеству пациентов, которым удалось победить коронавирусную инфекцию, установлен в Украине. По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 тыс. 414 случаев COVID-19, за сутки — 807 новых, в том числе 47 медработников. Выздоровели 926 человек. Всего за все время пандемии в Украине выздоровели 23 тыс. 119 человек.