Обыск в горсовете Одессы устроила СБУ. Фото: E-News.su

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Служба безопасности Украины (СБУ) утром 8 июля пришла с обысками в городскую мэрию Одессы. Их проводят по поручению прокуратуры.

Сотрудники Службы безопасности изымают определенные документы в мэрии города. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области, передает «РБК-Украина».

Обыски проводятся в рамках уголовных производств о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. По информации местных СМИ, они могут касаться операций с городской землей.

В частности, чиновников подозревают в служебной халатности. По предварительной информации, сотрудники горсовета позволяли ряду коммерческих структур использовать городскую землю без заключения договоров аренды.

Напомним, ранее обыски в Одессе устроило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Сотрудники НАБУ, в частности, пришли с обысками в рыбный ресторан «Бабель Фиш». Обыски прошли в рамках дела о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины.