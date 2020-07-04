Вимагаю порядку на вулицях — Зеленський відреагував на бійку в Києві, фото — Судово-юридична газета

https://racurs.ua/ua/n140667-vymagau-poryadku-na-vulycyah-zelenskyy-vidreaguvav-na-biyku-v-kyievi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський відреагував на бійку зі стріляниною, яка сталася уранці 4 липня в центрі Києва.

Глава держави розповсюдив заяву, у якій вимагає від генпрокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вжити заходи для «недопущення ескалації вуличного насильства».

Президент вимагає також «системної та злагодженої координації в роботі» і вживати «зрозумілі та ефективні превентивні заходи», щоб «забезпечувати мирне й спокійне життя громадян».

Зеленський вважає причиною безладів на Бесарабці, зокрема, незаконний обіг і застосування зброї.

«Ракурс» повідомляв, що о 4.00 в Києві на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній відбулася масова бійка зі стріляниною. Постраждали троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

Прес-служба Банкової згадує у цьому сенсі й «інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях».

Поліція Києва заявила, що в межах розслідування масової бійки у центрі Києва діям охоронців, які не припинили хуліганські дії, дадуть правову оцінку. В поліції вважають, що охоронці розважальних закладів замість того, щоб втрутитися у конфлікт і припинити хуліганство, стояли і спостерігали за бійкою.

Нацполіція заявила, що інформація про бездіяльність поліцейських не є правдивою. Упродовж декількох хвилин до місця інциденту після отримання виклику прибуло сім екіпажів патрульної поліції.