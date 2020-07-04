Рекорд з поїдання хот-догів встановили у США, фото — USA Today

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Ракурс

Рекорд з поїдання хот-догів побили в США. Тепер він належить Мікі Судо. Вона зуміла з’їсти 48,5 сосисок в хлібі за 10 хвилин.

Змагання Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest проводяться щорічно в Нью-Йорку 4 липня, у День незалежності США. Судо за підсумками конкурсу зазначила, що почувається добре.

Перше змагання з поїдання хот-догів на швидкість відбулося ще у 1916 році. Тоді ірландець Джим Маллен з’їв 13 сосисок за 12 хвилин. Він нібито зробив це, уклавши парі. Відтоді конкурс проводився регулярно і переривався лише в роки Другої світової війни.

Торік Мікі Судо вдалося з’їсти тільки 31 хот-дог, а її рекордом до сьогоднішнього дня була 41 сосиска. Стільки їй вдалося з’їсти у 2017 році. Вона незмінна переможниця конкурсу серед жінок з 2014 року.