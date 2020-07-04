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Ракурс
Рекорд по поеданию хот-догов установили в США, фото — USA Today

Рекорд по поеданию хот-догов установили в США (ВИДЕО)

4 июл 2020, 20:46
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Рекорд по поеданию хот-догов побили в США. Теперь он принадлежит Мики Судо. Она сумела съесть 48,5 сосисок в хлебе за 10 минут.

Соревнования Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США. Судо по итогам конкурса отметила, что чувствует себя хорошо.


Первое соревнование по поеданию хот-догов на скорость состоялось еще в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Он якобы сделал это, заключив пари. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался только в годы Второй мировой войны.

В прошлом году Мики Судо удалось съесть только 31 хот-дог, а ее рекордом до сегодняшнего дня была 41 сосиска. Столько ей удалось съесть в 2017 году. Она бессменная победительница конкурса среди женщин с 2014 года.

Источник: Ракурс


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