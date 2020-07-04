Договірні матчі у Вірменії організовували 25 українців, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n140665-dogovirni-matchi-u-virmeniyi-organizovuvaly-25-ukrayinciv-spysok.html

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Договірні футбольні матчі у Вірменії організовували 25 українців. Чемпіонат Вірменії у першій лізі завершили достроково через скандал із матчами з фіксованим результатом.

Федерація футболу дискваліфікувала 58 осіб, з них 45 футболістів і тренерів отримали довічну заборону займатися будь-якою футбольної діяльністю. Йшлося про договірні матчі таких команд: «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» і «Єреван».

У списку, який оприлюднила Федерація футболу Вірменії, є й велика кількість громадян України (25). З них 20 осіб ніколи не зможуть працювати у футболі.

Серед цих гравців є чимало екс-футболістів української Прем'єр-ліги. Наприклад, довічно усунули від футбольної діяльності екс-коуча київського «Арсеналу» Сергія Литовченка та екс-півзахисника молодіжної збірної України і «Волині» Олега Гуменюка (він свого часу погодився виступати в чемпіонаті Криму). Є у списку й колишній тренер «Волині» Анатолій Пісковець.