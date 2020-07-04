Без Hyperloop в Одесі ніяк — Зеленський підтримав пневмопотяг

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Проект Hyperloop («Гіперлуп») підтримав в Одесі президент України Володимир Зеленський. Під час робочої поїздки 4 липня він ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проектами місцевої компанії.

Зеленського запросили на презентацію компанії DP WORLD. Її представники завели розмову про те, що найбільш модерним трендом в світі нині є ідея вантажного Hyperloop між портами.

Чому ж ви не приходите з цим інвесторами? Я ж дуже відкрита людина. Треба робити, інакше ми будемо розвиватися ще мільйон років, — зауважив президент.

Нагадаємо, що Зеленський та його команда неодноразово критикували екс-міністра Володимира Омеляна за інноваційний підхід, а саме участь України в розробці Hyperloop.

Під час презентації відзначили рекордний ріст вантажопотоку за перше півріччя цього року в порту «Південний», який склав 50%.

Hyperloop — пневматичний потяг, який переміщається по надземному трубопроводу. «Вагони» — це пасажирські капсули, розташовані всередині труби. Система поміщає їх в транспортний тунель з вакуумом і прагне розігнати їх до високої швидкості, щоб скоротити час у дорозі для пасажирів і вантажів.

Міністр Омелян до проекту залучив десяток українських та іноземних компаній, але відзначав, що влада не підтримувала проект. Омелян заявляв про ймовірність будівництва Hyperloop в 2019 році у Дніпрі. Перспективність проекту підтверджували й у Національній академії наук.

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій також відмовився від проекту Hyperloop.