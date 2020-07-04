Зеленский поддержал Hyperloop в Одессе

https://racurs.ua/n140664-bez-hyperloop-v-odesse-nikak-zelenskiy-podderjal-pnevmopoezd-video.html

Ракурс

Проект Hyperloop («Гиперлуп») поддержал в Одессе президент Украины Владимир Зеленский. Во время рабочей поездки 4 июля он ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами местной компании.

Зеленского пригласили на презентацию компании DP WORLD. Ее представители завели разговор о том, что самым современным трендом в мире сейчас является идея грузового Hyperloop между портами.

Почему вы не приходите с этим инвесторами? Я очень открытый человек. Надо делать, иначе мы будем развиваться еще миллион лет, — отметил президент.

Напомним, что Зеленский и его команда неоднократно критиковали экс-министра Владимира Омеляна за инновационный подход, а именно участие Украины в разработке Hyperloop.

Во время презентации в Одессе отметили рекордный рост грузопотока за первое полугодие этого года в порту «Южный» (+50%).

Hyperloop — пневматический поезд, который перемещается по надземным трубопроводам. «Вагоны» — это пассажирские капсулы, расположенные внутри трубы. Система помещает их в транспортный тоннель с вакуумом и разгоняет до высокой скорости, чтобы сократить время в пути для пассажиров и грузов.

Министр Омелян к проекту привлек десяток украинских и иностранных компаний, но отмечал, что власть не поддерживала проект. Он заявлял о возможности строительства Hyperloop в 2019 году в Днепре. Перспективность проекта подтверждали и в Национальной академии наук.

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий также отказался от проекта Hyperloop.