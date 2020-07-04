Россия ожидает от Киева «десятки согласованных с Донбассом законов»

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На переговорах по Донбассу Россия ожидает от Украины проект поправок к Конституции, а также десятки других законов, которые необходимо согласовать с так называемыми ДНР-ЛНР.

В Москве комментируют результаты встречи политических советников лидеров «нормандской четверки», которые состоялись 3−4 июля в Берлине. Как и в Киеве, эти комментарии сдержанные, а дата проведения нового саммита на высшем уровне ближе не стала.

Москва требует, чтобы Киев предоставил изменения к Конституции, которые бы урегулировали «особый статус Донбасса», но не до 6 июля, как ранее сообщал немецкий Spiegel, а «в ближайшее время».

Об этом заявил росСМИ заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Именно он курирует «украинский вопрос» в Кремле и часто встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Не удалось получить от Украины четкого ответа, когда будет подготовлен этот документ поправок в Конституцию, — цитируют Козака росСМИ.

Он заявил об отсутствии прорыва по результатам встречи в Берлине, хотя участники встречи попытались определить временные рамки проведения нового саммита. Судя по словам Козака, россияне требовали от Киева выполнить в полном объеме решения, одобренные на саммите 9 декабря.

Это десятки различных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, — сказал представитель Путина.

Президент Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров, что «никто от Украины не может ничего требовать», а также посоветовал «всем поработать над риторикой». Ермак заявил, что встреча «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине».