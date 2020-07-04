Росія очікує від Києва «десятки узгоджених з Донбасом законів», фото — Оглядач

https://racurs.ua/ua/n140663-rosiya-ochikuie-vid-kyieva-desyatky-uzgodjenyh-z-donbasom-zakoniv.html

Ракурс

На переговорах по Донбасу Росія очікує від України проект поправок до Конституції, а також десятки інших законів, які необхідно узгодити із так званими ДНР-ЛНР.

В Москві коментують результати зустрічі політичних радників лідерів «нормандської четвірки», які відбулися 3−4 липня у Берліні. Як і в Києві, ці коментарі стримані, а новий саміт на найвищому рівні ближчим не став.

Москва вимагає, щоб Київ надав зміни до Конституції, які б врегулювали «особливий статус Донбасу», але не до 6 липня, як раніше повідомляв німецький Spiegel, а «найближчим часом».

Так заявив росЗМІ заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Саме він курує «українське питання» в Кремлі і часто зустрічався із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Не вдалося отримати від України чіткої відповіді, коли буде підготовлений цей документ поправок до Конституції, — цитують Козака росЗМІ.

Він заявив про відсутність прориву за результатами зустрічі в Берліні, хоча учасники зустрічі спробували визначити тимчасові рамки проведення нового саміту. Судячи зі слів Козака, росіяни вимагали від Києва виконати в повному обсязі рішення, які схвалили на саміті 9 грудня.

Це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом, — сказав представник Путіна.

Президент Володимир Зеленський заявив за підсумками переговорів, що «ніхто від України не може нічого вимагати», а також порадив «всім попрацювати над риторикою». Єрмак заявив, що зустріч «на крок наблизила проведення саміту в Берліні».