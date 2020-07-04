Володимир Зеленський. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n140658-zelenskyy-ne-zminyt-konstytuciu-na-vymogu-rosiyi-video.html

Ракурс

Переговори по Донбасу в Берліні пройшли досить успішно, але президент України Володимир Зеленський ще не встиг обговорити усіх деталей із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Зате глава України з упевненістю заявив, що ніхто не має права на міжнародній арені вимагати від України вносити змін до Конституції про надання особливого статусу Донбасу.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу, який сьогодні, 4 липня, проходив на новому стадіоні школи № 1 у місті Южне Одеської області.

Журналіст запитав у президента, як він може прокоментувати інформацію про те, що Росія на переговорах у Берліні зажадала від України до 6 липня надати проект закону про особливий статус Донбасу.

По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми — незалежна країна. Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше що це міжнародна вже риторика, — заявив у відповідь Зеленський.



Як раніше писав «Ракурс», під час берлінської зустрічі помічників президентів у нормандському форматі, яка проходила вчора, 3 липня, Кремль зажадав від Києва якнайшвидшого закріплення особливого статусу за окупованими територіями Донбасу.