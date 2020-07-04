Переговори у Берліні. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n140648-na-peregovorah-u-berlini-konsolidovana-pozyciya-ukrayiny-franciyi-ta-nimechchyny-zmusyla-rosiu.html

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Переговори у Берліні тривали 11 годин. Під час зустрічі Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «нормандської четвірки», які були досягнуті у Парижі в 2019 році.

Було обговорено кожен пункт домовленостей і розглянуто процес виконання. Також було виділено низку невідкладних завдань, які повинні бути реалізовані в рамках роботи під час найближчих засідань тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в нормандському форматі в Берліні, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Українська делегація, членами якої були голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, заявила, що домовленості паризького саміту лідерів держав повинні бути виконані. Україна, а також її партнери по нормандському формату, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль.

Єрмак зазначив, що ці переговори ще на один крок наблизили проведення саміту в Берліні.

Зі свого боку Росія взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини.

Як раніше писав «Ракурс», Москва вимагає від Києва до 6 липня надати проект української Конституції у мінській контактній групі. У документі українці нібито повинні визначити механізм запровадження особливого статусу кількох українських областей.