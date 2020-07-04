Переговоры в Берлине. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n140648-na-peregovorah-v-berline-obschaya-poziciya-ukrainy-francii-i-germanii-zastavila-rossiu-vzyat-pauzu.html

Ракурс

Переговоры в Берлине продолжались 11 часов. Во время встречи Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей «нормандской четверки», которые были достигнутых в Париже в 2019 году.

Был обсужден каждый пункт договоренностей и рассмотрен процесс их выполнения. Также был выделен ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинская делегация, членами которой являлись глава Офиса президента Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заявила, что договоренности парижского саммита лидеров государств должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий.

Ермак отметил, что эти переговоры еще на один шаг приблизили проведение саммита в Берлине.

Со своей стороны Россия взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Как ранее писал «Ракурс», Москва требует от Киева до 6 июля предоставить проект украинской Конституции в минской контактной группе. В документе украинцы якобы должны определить механизм внедрения особого статуса нескольких украинских областей.