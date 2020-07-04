Большой парад планет. Фото: Харьков

https://racurs.ua/n140647-bolshoy-parad-planet-nachinaetsya-segodnya-kak-mojno-uvidet-yavlenie.html

Ракурс

Большой парад планет уже сегодня, 4 июля, смогут наблюдать земляне. Все восемь планет Солнечной системы, а также карликовая планета Плутон, выстроятся практически в одну линию.

Это явление весьма редкое и последний раз оно состоялось в 1982 году. Следующие большие парады планет будут проходить в 2161 и 2492 годах.

Астрономы сообщают, что Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, а также карликовая планета Плутон одновременно выстроятся по одну сторону от Солнца. Состоится почти идеальное выравнивание, угол отклонения будет незначительным.

Для жителей Земли увидеть воочию большой парад планет в полной мере не представляется возможным. Лишь Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью, Венеру можно будет наблюдать утром, а Меркурий для землян останется невидимым и потеряется на фоне Солнца. Также не будут видны невооруженным глазом Уран и Нептун, которые расположены слишком далеко.

Большинство планет движутся относительно медленно, поэтому наблюдать большой парад можно будет в течение нескольких дней.

Лучше всего за большим парадом планет наблюдать с помощью телескопа.

Как ранее писал «Ракурс», зонд NASA «Новые Горизонты» сделал снимки ближайших к Солнцу звезд — Проксимы Центавра и Вольф 359, расположенных от нас за 4,243 и 7,795 световых лет соответственно.