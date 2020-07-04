Великий парад планет. Фото: Харків

https://racurs.ua/ua/n140647-velykyy-parad-planet-pochynaietsya-sogodni-yak-mojna-pobachyty-yavysche.html

Ракурс

Великий парад планет вже сьогодні, 4 липня, зможуть спостерігати земляни. Усі вісім планет Сонячної системи, а також карликова планета Плутон, вишикуються практично в одну лінію.

Це явище досить рідкісне і останнього разу воно відбулося у 1982 році. Наступні великі паради планет будуть проходити у 2161 та 2492 роках.

Астрономи повідомляють, що Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, а також карликова планета Плутон одночасно вишикуються по одну сторону від Сонця. Відбудеться майже ідеальне вирівнювання, кут відхилення буде незначним.

Для жителів Землі побачити на власні очі великий парад планет у повній мірі не представляється можливим. Лише Сатурн, Юпітер і Марс буде видно вночі, Венеру можна буде спостерігати вранці, а Меркурій для землян залишиться невидимим і загубиться на тлі Сонця. Також не буде видно неозброєним оком Уран та Нептун, які розташовані занадто далеко.

Більшість планет рухаються відносно повільно, тому спостерігати великий парад можна буде протягом декількох днів.

Найкраще за великим парадом планет спостерігати за допомогою телескопа.

Як раніше писав «Ракурс», зонд NASA «Нові Горизонти» зробив знімки найближчих до Сонця зірок — Проксіми Центавра та Вольф 359, розташованих від нас за 4,243 та 7,795 світлових років відповідно.