Ермак в Париже встретится с «нормандским советником» Макрона, фото — ОП

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Переговоры о мире на Донбассе продолжаются. Андрей Ермак 12 июня улетел в Париж. Руководитель Офиса президента Украины в составе украинской делегации осуществит рабочий визит во Францию.

В Париже украинцы встретятся с внешнеполитическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. Именно этот чиновник Елисейского дворца представляет Францию ​​на переговорах советников лидеров государств «нормандского формата».

В Париж также полетели вице-премьер-министр и представитель Киева в минской ТКГ Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Напомним, что в мае неожиданный визит в Берлин совершил главный российский переговорщик в «нормандском формате» Дмитрий Козак. Официальный Киев тогда отреагировал спокойно, заявив, что украинцам было известно о поездке заранее и речь не идет о договоренностях за его спиной.

Впоследствии в Германию на официальные переговоры ездила и украинская делегация во главе с министром Дмитрием Кулебой и председателем ОП Ермаком.