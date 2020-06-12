Переговори по Донбасу: Єрмак поїде до Парижу на «нормандські оглядини», фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n139628-iermak-u-paryji-zustrinetsya-iz-normandskym-radnykom-makrona.html

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Переговори щодо миру на Донбасі тривають. Андрій Єрмак 12 червня полетів до Парижу. Керівник Офісу президента України у складі української делегації здійснить робочий візит до Франції.

У Парижі українці зустрінуться із зовнішньополітичним радником французького президента Еммануелем Бонном. Саме цей чиновник Єлисейського палацу представляє Францію на переговорах радників лідерів держав «нормандського формату».

У Париж також відбудуть віце-прем'єр-міністр і представник Києва у мінській ТКГ Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що у травні неочікуваний візит до Берліна здійснив головний російський переговорник у «нормандському форматі» Дмитро Козак. Офіційний Київ тоді відреагував спокійно, заявивши, що українцям було відомо про поїздку заздалегідь, а про домовленості за його спиною не йдеться.

Згодом до Німеччини на офіційні переговори їздила й українська делегація на чолі з міністром Дмитром Кулебою та головою ОП Єрмаком.