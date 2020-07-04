Владимир Зеленский. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n140658-zelenskiy-ne-izmenit-konstituciu-po-trebovaniu-rossii-video.html

Ракурс

Переговоры по Донбассу в Берлине прошли достаточно успешно, но президент Украины Владимир Зеленский еще не успел обсудить всех деталей с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Зато глава Украины с уверенностью заявил, что никто не имеет права на международной арене требовать от Украины вносить изменения в Конституцию о предоставлении особого статуса Донбассу.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга, который сегодня, 4 июля, проходил на новом стадионе школы № 1 в городе Южный Одесской области.

Журналист спросил у президента, как он может прокомментировать появившуюся информацию о том, что Россия на переговорах в Берлине потребовала от Украины до 6 июля предоставить проект закона об особом статусе Донбасса.

Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика, — заявил в ответ Зеленский.



Как ранее писал «Ракурс», во время берлинской встречи помощников президентов в нормандском формате, которая проходила вчера, 3 июля, Кремль потребовал от Киева скорейшего закрепления особого статуса за оккупированными территориями Донбасса.